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Сегодня, 13:32

Сайнс заявил, что готов бороться за первую победу в «Формуле-1» на «Гран-при Испании»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от гонки «Гран-при Испании».

Гонщик выйдет на старт на третьем месте. Первым стартует его партнер по команде Шарль Леклер, вторым — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Я думаю, что есть два ключевых аспекта гонки: старт и работа с шинами, которые нужно правильно выбрать, чтобы выиграть здесь. Кроме того, ключевую роль играет стратегия, которая, очевидно, включает в себя более одной остановки. Так что за 66 кругов гонки может произойти много всего. Я готов бороться за первую победу в «Ф-1», готов попытаться выйти вперед», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.

Гонка «Гран-при Испании» пройдет сегодня, 22 мая, начало — в 16:00 мск.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/05/22/sainz-ready-to-fight-for-first-f1-win-in-barcelona/
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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