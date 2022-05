Алонсо стартует с последнего места на «Гран-при Испании» из-за замены двигателя

Alpine trabajando en la unidad de potencia de Alonso. Ser? un cambio de motor, con lo que penalizar? y saldr? del fondo de parrilla.



Alpine working on Alonso's power unit. It's a engine change, so he will get a penalty and will start from the back of the grid. #f1 #SpanishGP pic.twitter.com/RORF3p0KzP