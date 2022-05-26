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Сегодня, 19:51

Сайнс: «Болид получился слишком резким для моего стиля пилотажа»

Сайнс рассказал о проблемах болида «Феррари»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о болиде команды в сезоне-2022.

«Это очень специфические вещи, есть много деталей. Наверное, о них не расскажешь в интервью, так как определенные темы должны оставаться конфиденциальными. Полагаю, что видно, что в сравнении с прошлым сезоном я еще не освоился в болиде. Я не выпячиваю то, что болид получился слишком резким для моего стиля пилотажа. Но что есть, то есть. Необходимо либо адаптироваться, либо приспособить болид к своим требованиям.

Для этого нужны время, знания и опыт. В процессе происходят просчеты — мы действуем методом проб и ошибок", — приводит слова Сайнса Autosport.

После шести этапов «Гран-при» Сайнс находится на 5-м месте в личном зачете пилотов. У него 65 очков.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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