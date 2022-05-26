Вольфф поделился ожиданиями от «Гран-при Монако»

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф поделился ожиданиями от «Гран-при Монако».

«В Испании нам особенно сильно не хватало темпа в медленных поворотах на третьем секторе трассы. Хотя это может быть связано с перегревом из-за высоких температур. И в Монако все может быть иначе.

Тем не менее в прошлом трасса в Монако подходила нам не лучшим образом — возможно, из-за огромного размера болида. Мне любопытно, что получится на этот раз. Думаю, у нас будут некоторые проблемы с прогревом шин. Так что в отношении "Гран-при Монако" мои ожидания ниже, чем на других трассах», — приводит слова Вольффа Racefans.

«Гран-при Монако» состоится с 27 по 29 мая.