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Сегодня, 22:16

Фернандо Алонсо заявил, что в «Альпин» попросили его и Окона меньше бороться между собой

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, что руководство команды попросило его и напарника Эстебана Окона меньше бороться между собой на трассе.

«Для меня и Эстебана подобная борьба колесо в колесо — вполне нормальное дело, однако руководители команды посчитали, что это перебор. Мы уважаем друг друга, но Лоран Росси и Отмар Зафнауэр сказали нам: «Слушайте, ну это чересчур. Мы понимаем, что у вас хорошие отношения, вы доверяете друг другу, но мы хотим, чтобы вы боролись меньше», — приводит слова Алонсо PlanetF1.

После шести этапов «Формулы-1» сезона-2022 гоншик «Альпин» занимает 15-ю позицию в личном зачете, набрав четыре очка. Его напарник Окон находится на девятой позиции (30 очков).

Источник: https://www.planetf1.com/news/alpine-fernando-alonso-esteban-ocon-less-competition/
Формула-1
Альпин
Фернандо Алонсо
Эстебан Окон
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