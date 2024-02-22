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22 февраля, 20:30

Сайнс показал лучшее время во второй день тестов «Формулы-1» в Бахрейне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Болид Карлоса Сайнса на трассе в Бахрейне.
Фото Reuters

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучшее время по итогам второго дня предсезонных тестов в Бахрейне.

Испанец провел на трассе 84 круга, его лучшее время — 1 минута и 29,921 секунды. Результат Сайнса является лучшим за все два дня тестов. В первый день Макс Ферстаппен из «Ред Булл» установил время 1 минута и 31,344 секунды.

Второе место во второй день тестов занял гонщик «Ред Булл» Серхио Перес (129 кругов, отставание +0,758 секунды), на третьей строчке — Льюис Хэмилтон из «Мерседес» (123 круга, +1,145).

В пятницу, 23 февраля пройдет заключительный день предсезонных тестов «Формулы-1». Первый этап сезона-2024 пройдет в Бахрейне с 29 февраля по 2 марта.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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