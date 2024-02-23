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23 февраля, 12:19

Хэмилтон оценил новый болид «Мерседес»

Руслан Минаев
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о новом болиде команды на сезон-2024.

В заявлении команды говорилось, что у болида новое шасси и корпус коробки передач. В аэродинамическом плане основное внимание уделялось эффективности и поиску большего количества прижимной силы при меньшем сопротивлении.

«Очевидно, нам еще предстоит добиться некоторого прогресса. Но могу сказать, что у нас уже есть хороший фундамент для развития. Мы и впредь будем пытаться найти возможности для прогресса — как в оставшейся части предсезонных тестов, так и на следующей неделе в преддверии первого Гран-при», — сказал Хэмилтон на пресс-конференции.

Выступать за команду в новом сезоне продолжат Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. Сезон-2024 «Формулы-1» стартует 2 марта в Бахрейне и завершится 8 декабря в Абу-Даби.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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