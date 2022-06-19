Сайнс поделился ожиданиями от гонки «Гран-при Канады»
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о результатах квалификации «Гран-при Канады». В гонке он будет стартовать с третьей позиции.
«На дождевых шинах ощущения в болиде были нормальными. Похоже, когда трасса подсыхала, соперникам удалось сделать шаг вперед.
Тем не менее, у нас хорошая позиция на старте гонки. Посмотрим, что получится сделать с Фернандо — он весь уик-энд очень быстрый", — приводит слова Сайнса пресс-служба «Формулы-1».
С поула будет стартовать Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Со второго места начнет гонку Фернандо Алонсо («Альпин»).
Источник: https://www.formula1.com/en/f1-live.html
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