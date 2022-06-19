Сайнс поделился ожиданиями от гонки «Гран-при Канады»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о результатах квалификации «Гран-при Канады». В гонке он будет стартовать с третьей позиции.

«На дождевых шинах ощущения в болиде были нормальными. Похоже, когда трасса подсыхала, соперникам удалось сделать шаг вперед.

Тем не менее, у нас хорошая позиция на старте гонки. Посмотрим, что получится сделать с Фернандо — он весь уик-энд очень быстрый", — приводит слова Сайнса пресс-служба «Формулы-1».

С поула будет стартовать Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Со второго места начнет гонку Фернандо Алонсо («Альпин»).