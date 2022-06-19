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Сегодня, 11:08

Сайнс поделился ожиданиями от гонки «Гран-при Канады»

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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о результатах квалификации «Гран-при Канады». В гонке он будет стартовать с третьей позиции.

«На дождевых шинах ощущения в болиде были нормальными. Похоже, когда трасса подсыхала, соперникам удалось сделать шаг вперед.

Тем не менее, у нас хорошая позиция на старте гонки. Посмотрим, что получится сделать с Фернандо — он весь уик-энд очень быстрый", — приводит слова Сайнса пресс-служба «Формулы-1».

С поула будет стартовать Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Со второго места начнет гонку Фернандо Алонсо («Альпин»).

Источник: https://www.formula1.com/en/f1-live.html
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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