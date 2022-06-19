Шумахер о 6-м месте в квалификации на «Гран-при Канады»: «Всегда любил гоняться в дождь»
Мик Шумахер прокомментировал свое лучшее выступление в карьере в квалификациях «Формулы-1»
Пилот Мик Шумахер («Хаас») прокомментировал свое выступление в квалификации на «Гран-при Канады».
Немец занял шестое место — это его лучший результат в карьере.
«Машина ощущалась просто великолепно, у меня постоянно было сцепление с трассой. На последнем комплекте резины мне пришлось замедлиться, потому что впереди меня был Карлос Сайнс, который тоже замедлился. Впрочем, я и так был очень доволен. Такие результаты помогут мне расти. Я всегда любил гоняться в дождь. На трассе в Канаде у пилотов есть возможность показать свои умения в таких условиях», — приводит Sky Sports слова Шумахера.
Гонка в рамках этапа в Канаде состоится сегодня, 19 июня. Начало — в 21.00 (мск).
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