Сайнс о своем штрафе: «Леклеру будет проще бороться за победу, ведь рядом не будет меня»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итоги квалификации и поделился ожиданиями от гонки в рамках «Гран-при Франции».

Сайнс занял 9-е место в квалификации, но будет стартовать с 19-й строчки из-за штрафа за замену деталей двигателя.

«Конечно, Леклеру будет проще бороться за победу, ведь рядом не будет меня, я не смогу навязать конкуренцию. В целом я был быстр и в пятницу, и в субботу, что говорит о скорости «Феррари» на этом этапе. Да, Леклеру придется бороться против Ферстаппена в одиночку, но я верю, что Шарль способен победить.

Жаль, что у меня штраф, потому что я чувствую, что очень быстр именно сейчас. При этом я рад за то, что Леклер выиграл квалификацию, это командный успех. В последнее время «Феррари» часто критиковали в связи со стратегией, но мы показали, что являемся отличной командой. У нас хорошая атмосфера, мы все хотим помогать друг другу настолько, насколько это возможно», — приводит Sky Sports слова Сайнса.

Гонка в рамках «Гран-при Франции» состоится сегодня, 24 июля. Начало — в 16.00 (мск).