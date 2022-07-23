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Сегодня, 21:54

Норрис подвел итоги квалификации «Гран-при Франции»

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Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением об итогах квалификации «Гран-при Франции». Гонщик показал пятое время.

«Трудно находить предел. Работа окупилась, я очень доволен своим кругом. У нас хорошая машина, мы привезли новинки. Безусловно, потенциал гораздо выше, это точно», — приводит слова Норриса BBC Sport.

Квалификацию выиграл пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Тройку замкнул его напарник Серхио Перес.

Гонка пройдет завтра, 24 июля и начнется в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/formula1/58919971
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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