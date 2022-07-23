Норрис подвел итоги квалификации «Гран-при Франции»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением об итогах квалификации «Гран-при Франции». Гонщик показал пятое время.

«Трудно находить предел. Работа окупилась, я очень доволен своим кругом. У нас хорошая машина, мы привезли новинки. Безусловно, потенциал гораздо выше, это точно», — приводит слова Норриса BBC Sport.

Квалификацию выиграл пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Тройку замкнул его напарник Серхио Перес.

Гонка пройдет завтра, 24 июля и начнется в 16.00 по московскому времени.