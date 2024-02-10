Руководителя «Ред Булл» Хорнера допрашивали в течение восьми часов

Руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера допросили по обвинению в неподобающем поведении в отношении сотрудницы, сообщает Sky Sports.

Процесс дачи показаний длился 8 часов. Хорнер полностью отрицает все обвинения. Отмечается, что расследование в отношении 50-летнего британца будет продолжено.

Ранее сообщалось, что сотрудница «Ред Булл» обвиняет его в «неподобающем, контролирующем поведении». 5 февраля стало известно, что команда также начала внутреннее расследование.

Хорнер является руководителем «Ред Булл» с 2005 года.