Леклер — о своей цели: «Выиграть чемпионат, второе место меня не интересует»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что его единственной целью является завоевание чемпионского титула.

«Выиграть чемпионат — вот моя единственная цель. Я счастлив только тогда, когда побеждаю, второе место меня не интересует. Мы всегда настроены оптимистично и стараемся выполнять свою работу как можно лучше. В прошлом году у «Ред Булл» было большое преимущество, поэтому сперва нам нужно максимально сократить отставание от них. Мы сделаем все, чтобы бросить им вызов», — приводит слова Леклера Daily Mail.

В прошлом сезоне «Феррари» набрала 406 очков и заняла третье место в Кубке конструкторов. «Ред Булл» стал первым с 860 баллами. В личном зачете пилотов Леклер стал пятым.

«Феррари» представит машину на сезон-2024 13 февраля.