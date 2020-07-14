Руководитель «Рейсинг Пойнт»: «На следующих этапах приблизимся к лидерам»

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Сафнауэр поделился мнением о перспективах команды в сезоне-2020.

— Другие трассы могут подойти нам лучше, чем Шпильберг, мы можем стать ближе к лидерам, — цитирует Autosport.com Сафнауэра. — Насколько близко? Пока сложно сказать. Я рад, что у наших болидов хороший гоночный темп, но нам еще есть что изучать. Нужно набираться опыта и экспериментировать. Чем больше мы будем проводить свободных заездов, тем больше у нас будет информации о настройках.