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Руководитель «Рейсинг Пойнт»: «На следующих этапах приблизимся к лидерам»

12:47

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Сафнауэр поделился мнением о перспективах команды в сезоне-2020.

— Другие трассы могут подойти нам лучше, чем Шпильберг, мы можем стать ближе к лидерам, — цитирует Autosport.com Сафнауэра. — Насколько близко? Пока сложно сказать. Я рад, что у наших болидов хороший гоночный темп, но нам еще есть что изучать. Нужно набираться опыта и экспериментировать. Чем больше мы будем проводить свободных заездов, тем больше у нас будет информации о настройках.

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