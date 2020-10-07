Руководитель «Ред Булла» заявил, что новый производитель моторов нескоро появится в «Формуле-1»

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер усомнился в появлении нового производителя двигателей в «Формуле-1» в ближайшее время. Ранее о своем уходе из «Королевских гонок» после 2021 года объявила «Хонда».

— В условиях нынешнего регламента затраты производителя слишком высоки, — приводит GPBlog слова Хорнера. — Я не могу себе представить приход нового производителя в «Формулу-1» до 2026 года, когда в силу вступит новый регламент, касающийся силовых установок. FIA и Liberty Media нужно взять под контроль ситуацию с моторами. Они отлично поработали насчет шасси, теперь нужно ввести потолок ограничения бюджетов на разработку моторов.