Руководитель «Хаас»: «Если Шумахер и Мазепин не будут бороться друг с другом, то ничему не научатся»

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что не беспокоится по поводу соперничества пилотов команды, Никиты Мазепина и Мика Шумахера.

«Я не взволнован насчет Мика и Никиты. Я не вижу ситуацию на этапе во Франции настолько драматичной, насколько ее таковой видят в СМИ. Мы все обсудили, Мик сказал, что это была жесткая, но честная борьба. Мик и Никита обычно находятся рядом, потому что мы идем в конце пелотона. Мы бы хотели сражаться с Хэмилтоном, но, к сожалению, не можем, поэтому ребята делают все, что в их силах. Есть риск, что они могут столкнуться, но если я скажу им ехать друг за другом, то они разозлятся еще больше, а потом разозлюсь и я, потому что в таком варианте нет никакого смысла. Если они не будут бороться друг с другом, то ничему не научатся», — приводит Motorsportweek слова Штайнера.

Шумахер и Мазепин неоднократно были близки к столкновению во время последних гонок «Формулы-1». Оба пилота проводят дебютный сезон в «Королевских гонках».