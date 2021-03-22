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В Венгрии построят новую трассу для проведения гонок «Формулы-1»

19:44

Власти Венгрии рассказали о том, что в стране намерены построить новый автодром для соревнований высочайшего уровня, сообщает Planet F1.

Министр инноваций и технологий государства Ласло Палкович сообщил, что трек будет располагаться в городе Дебрецен. Там планируют проводить гонки MotoGP, а позже рассмотрят возможность и выступления пилотов «Формулы-1». Работы планируют завершить до 2023 года.

Гонки «Ф-1» в Венгрии с 1986 года они неизменно проводятся на «Хунгароринге» под Будапештом. Контракт между трассой и гоночной серией истекает в 2027 году.

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