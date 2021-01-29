Руководитель «Мерседес» раскрыл детали нового контракта Хэмилтона
11:28
Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф рассказал о деталях нового контракта с семикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном.
«Мы заключим контракт скоро, он будет достаточно гибким. Не думаю, что срок соглашения будет трехлетним, как это было с предыдущим контрактом. Трудно говорить о каких-то сроках, но мы уже близки к тому, чтобы обо всем договориться», — приводит RTL слова Вольффа.
Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. Британец завоевал шесть чемпионских титулов в составе команды за восемь сезонов.
Дополнительная информация:
https://www.rtl.de/cms/lewis-hamilton-formel-1-weltmeister-bekommt-bei-mercedes-laut-toto-wolff-keinen-3-jahresvertrag-4693325.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю