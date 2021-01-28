В «Макларен» назвали дату презентации болида на сезон-2021
13:33
«Макларен» объявил дату презентации болида команды на сезон-2021 «Формулы-1».
В официальном Twitter команды сообщается, что презентация состоится 15 февраля в 22.00 по московскому времени. Машина получила название MCL35M.
Save the date. 15-02-21.— McLaren (@McLarenF1) January 28, 2021
??? #MCL35M pic.twitter.com/oGQwQVGMIU
В сезоне-2020 «Макларен» занял 3-е место в Кубке конструкторов. С 2021 года британская команда установит на болиды двигатели производства «Мерседес». Ранее «Макларен» выступал с установками от «Рено».
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