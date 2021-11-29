Руководитель «Хааса»: «Мазепин и Шумахер уже не чувствуют себя в «Ф-1» как рыба на суше»

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился мнением о Никите Мазепине и Мике Шумахере, которые проводят дебютный сезон в «Формуле-1».

«Когда они приезжают на трассу в четверг, видно, что они уже знают обстановку. В начале сезона они чувствовали себя как рыба на суше, хоть и думали, что знают «Ф-1». Я говорю это не в негативном ключе. Когда попадаешь в новую среду, это нормально, но, полагаю, они сильно повзрослели.

Теперь им не нужно думать, многие действия становятся автоматическими. Это здорово. Если говорить о выступлениях, то, полагаю, они умеют работать с инженерами и знают гораздо больше, чем восемь месяцев назад.

Я им говорил: через шесть месяцев вы поймете, как мало знали, даже если кажется, что уже все понимаете. Это период обучения — ты каждый день и каждую неделю что-то узнаешь", — приводит слова Штайнера GPFans.

Мазепин и Шумахер продолжат выступать за «Хаас» в сезоне-2022. Лучший результат россиянина — 14-е место на «Гран-при Азербайджана», лучший результат немца — 12-я строчка по итогам «Гран-при Венгрии».