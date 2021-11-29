«Формула-1» упростит правила замены коробок передач

Команды «Формулы-1» договорились об изменениях правил, касающихся замены коробок передач с 2022 года, сообщает Auto Motor und Sport.

Сейчас командам разрешено использовать только четыре коробки за сезон. Но если коробка уже установлена на болид, она обязана отслужить шесть «Гран-при» подряд.

Новые правила сохраняют ограничение на четыре коробки в сезоне, но допускают установку пятой в случае, если за год будет больше 24 гонок.

Также теперь команды смогут сами решать, на какую гонку какую коробку ставить. То есть правило шести гонок подряд отменяется.

Наказание за замену элемента коробки передач не изменится: за это продолжат лишать пяти позиций на старте.