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Президент «Заубера» ушел из-за недовольства составом пилотов «Альфа Ромео» на следующий сезон-2022

20:22
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Председатель правления «Заубера» Паскаль Пиччи оставил свой пост. Он заявил, что пошел на такой шаг из-за разногласий с руководителем «Альфа Ромео» Фредериком Вассером по поводу состава пилотов на сезон-2022.

«Я не хочу иметь ничего общего с Вассером в будущем. То, как были выбраны пилоты на 2022 год, стало одной из причин, по которой у меня возникли разногласия с руководством команды. Мне очень жаль, что команду покинул Антонио Джовинацци», — цитирует Пиччи Motorsport.

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Иван Шитик все материалы автора
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