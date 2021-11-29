Президент «Заубера» ушел из-за недовольства составом пилотов «Альфа Ромео» на следующий сезон-2022

Председатель правления «Заубера» Паскаль Пиччи оставил свой пост. Он заявил, что пошел на такой шаг из-за разногласий с руководителем «Альфа Ромео» Фредериком Вассером по поводу состава пилотов на сезон-2022.

«Я не хочу иметь ничего общего с Вассером в будущем. То, как были выбраны пилоты на 2022 год, стало одной из причин, по которой у меня возникли разногласия с руководством команды. Мне очень жаль, что команду покинул Антонио Джовинацци», — цитирует Пиччи Motorsport.