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Сегодня, 11:01

Штайнер объяснил, почему «Хаас» станет сильнее в сезоне-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал, почему команда станет сильнее в сезоне-2023 «Формулы-1».

«Когда наша техническая команда начала разрабатывать болид 2022 года в 2021 году, было много хороших людей, но до этого они не работали как единая команда. Они создали вместе одну машину с нуля, и это была неплохая машина, я должен сказать, но теперь у них есть опыт работы вместе. Теперь они работают как одна команда, поэтому я думаю, что следующая машина будет лучше.

Доволен ли я итоговым восьмым местом? Не совсем. Но в конечном итоге это хорошая отправная точка для дальнейшего развития. «Хаас» здесь, чтобы остаться. Мы сильны, и думаю, что с этого момента мы сможем стать только лучше», — приводит слова Штайнера GPblog.

В следующем сезоне «Хаас» будут представлять пилоты Нико Хюлькенберге и Кевин Магнуссен. Сезон-2023 стартует 5 марта в Бахрейне и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

Источник: GPblog
Формула-1
Хаас
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