Хэмилтон рассказал, с какой основной проблемой приходится сталкиваться пилотам «Формулы-1»

Семикратный чемпион «Формулы-1» ответил на вопрос, какие препятствия приходится преодолевать пилотам, чтобы достичь вершины автоспорта.

«Проблема нашего вида спорта заключается в том, что он дорогой. Мы живем в Англии. Но сегодня есть много людей, компаний, которые стремятся улучшить наш вид спорта, сделать его разнообразным и инклюзивным. Однако многие компании хотят, чтобы их партнеры несли правильное послание. Дело не только в том, что вы делаете на трассе, но и в том, как себя преподносите, как ведете себя, когда проигрываете», — сказал Хэмилтон.

По итогам сезона-2022 британский гонщик занял 6-е место в турнирной таблице «Формулы-1», набрав 240 очков.