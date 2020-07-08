Руководитель «Формулы-1» Чейз Кэри прокомментировал возвращение в гоночную серию двукратного чемпиона Фернандо Алонсо. Ранее было объявлено, что 41-летний испанец подписал контракт с «Рено» и будет выступать за команду с 2021 года.

— То, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо вернется в «Формулу-1» в следующем году в составе «Рено» — отличные новости, — цитирует GPFans Кэри. — Он — невероятно талантливый гонщик, с нетерпением ждем его возвращения в пелотон в 2021 году.