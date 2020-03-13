Руководитель «Формулы-1»: «В ближайшие дни рассмотрим ситуацию с этапами в Бахрейне и Вьетнаме»

Руководитель «Формулы-1» Чейз Кэри прокомментировал информацию о возможной отмене ближайших этапов гоночной серии вслед за «Гран-при Австралии». Этап в Мельбурне должен был пройти с 13 по 15 марта, но был отменен из-за угрозы коронавируса.

— В ближайшие дни мы рассмотрим ситуацию с предстоящими этапами в Бахрейне и Вьетнаме, — приводит The Race слова Кэри. — Позже мы объявим о том, какое решение будет принято по календарю в краткосрочной перспективе. Я только что прилетел из Вьетнама, мы с партнерами обсуждали ближайшие этапы. Сейчас нам необходимо убедиться, что мы поступаем правильно, учитывая все проблема. Предсказать что-то сложно, ситуация меняется практически каждый день. Когда все происходит так быстро, трудно что-либо сделать. Понимаю, все хотят ответов. Мы бы были очень рады их дать, но нельзя требовать ответа, если его нет. Что касается европейских этапов, то тут тоже было бы непродуктивно заниматься предположениями. Рассматриваем ли мы различные варианты? Естественно. Тем не менее, пока составить долгосрочный план вряд ли возможно. Посмотрим, как будут развиваться события.