Руководитель «Феррари» оценил шансы команды в борьбе за подиум

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто оценил шансы своей команды в борьбе за подиум в сезоне-2021 «Формулы-1».

«Пока что мы слишком отстаем от лидеров, и это было заметно по гонке в Бахрейне. Впрочем, впереди еще много времени, все будет зависеть от трасс. Мы знаем, что не будем сильно работать над улучшением машины на этот сезон, потому что делаем ставку на 2022 год. Уверен, что остальные делают так же. Думаю, что в ближайшие три-четыре гонки наши пилоты поработают с болидом, привыкнут, после чего станет понятен наш потенциал по отношению к остальным», — приводит Autosport слова Бинотто.

В первой гонке сезона-2021 оба пилота «Феррари» смогли финишировать в топ-10. Шарль Леклер финишировал на шестом месте, Карлос Сайнс завершил гонку восьмым.