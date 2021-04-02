Руководитель «Хаас» назвал безумием возможность инвестировать в болид команды на сезон-2021

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер объяснил, почему результаты команды «Формулы-1» ухудшились в сезоне-2021.

«Единственное, что мы сделали — адаптировали машину под правила этого сезона. Из-за изменений болид стал хуже, снизилась прижимная сила. Когда мы начали работу над болидом в ноябре прошлого года, то поняли, что не сможем догнать соперников. Зачем тогда сорить деньгами? Машина была плохой в 2019 году, не стала лучше в 2020 году, а теперь мы внезапно должны вложиться в болид, который проведет всего 23 гонки? Это полнейшее безумие», — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Штайнера.

В сезоне-2021 за «Хаас» выступают россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер. В первой гонке сезона в Бахрейне Мазепин попал в аварию на первом круге, а Шумахер занял 16-е место, став последним среди финишировавших гонщиков.