Руководитель «Феррари» Бинотто остался доволен Леклером и Сайнсом

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о гонщиках своей команды Шарле Леклере и Карлосе Сайнсе.

«В чем сила Леклера? Я бы сказал, что у него будто широкие плечи, он занимает всю трассу. Если Шарль лидирует, то соперникам трудно его обогнать. Он мастер при борьбе колесо в колесо.

Что касается Сайнса, то он, безусловно, быстрый гонщик, который любит анализировать данные. Карлос может адаптироваться и расти, для чего ему нужно больше времени. Но потом он обязательно прибавит.

На этом этапе чемпионата нет никакой необходимости в командных приказах. Не случись ошибки в Мельбурне, Карлос был бы вторым в личном зачете. За счет побед он будет отбирать очки у Ферстаппена, настоящего соперника», — цитирует Бинотто Corriere della Sera.

После трех этапов сезона-2022 в «Формуле-1» в личном зачете лидирует Леклер с 71 очком. Сайнс на третьем месте с 33 очками.

Следующий этап гонки пройдет в Имоле (Италия) с 22 по 24 апреля.