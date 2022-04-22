Окону поменяли двигатель на машине перед «Гран-при Эмилии-Романьи»

Пилот «Альпин» Эстебан Окон получил новую силовую установку перед «Гран-при Эмилии-Романьи», информирует пресс-служба клуба.

Команда сообщила, что замена произведена в качестве меры предосторожности. Двигатель станет для Окона вторым в сезоне, француз не получит штраф.

Его напарник Фернандо Алонсо использует уже третью силовую установку при лимите в три мотора за сезон. В то же время команда заявляла, что один из двигателей вернется в строй.