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Сегодня, 16:49

Окону поменяли двигатель на машине перед «Гран-при Эмилии-Романьи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон получил новую силовую установку перед «Гран-при Эмилии-Романьи», информирует пресс-служба клуба.

Команда сообщила, что замена произведена в качестве меры предосторожности. Двигатель станет для Окона вторым в сезоне, француз не получит штраф.

Его напарник Фернандо Алонсо использует уже третью силовую установку при лимите в три мотора за сезон. В то же время команда заявляла, что один из двигателей вернется в строй.

Альпин
Эстебан Окон
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