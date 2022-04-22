Сайнс разбил машину в квалификации «Гран-при Эмилии Романьи»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс попал в аварию в квалификации к «Гран-при Эмилии-Романьи».

Инцидент произошел в начале второго сегмента. Испанца развернуло в гравий, после чего болид врезался в барьеры. Сам гонщик не пострадал.

Сессия во второй раз была остановлена красными флагами.

Ранее тормоза на «Уильямсе» Алекса Албона загорелись, из-за чего через несколько секунд произошел взрыв покрышки. В результате трасса оказалась усыпана обломками. Албон не успел показать время.