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Сегодня, 19:28

Сайнс разбил машину в квалификации «Гран-при Эмилии Романьи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс попал в аварию в квалификации к «Гран-при Эмилии-Романьи».

Инцидент произошел в начале второго сегмента. Испанца развернуло в гравий, после чего болид врезался в барьеры. Сам гонщик не пострадал.

Сессия во второй раз была остановлена красными флагами.

Ранее тормоза на «Уильямсе» Алекса Албона загорелись, из-за чего через несколько секунд произошел взрыв покрышки. В результате трасса оказалась усыпана обломками. Албон не успел показать время.

Уильямс
Феррари
Александр Албон
Карлос Сайнс
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