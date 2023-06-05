Фредерик Вассер: «Феррари» раскроет потенциал болида рано или поздно»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги «Гран-при Испании».

Шарль Леклер стартовал с пит-лейн и не добрался до очков, Карлос Сайнс опустился со второй позиции на пятую.

«У машины есть потенциал, в квалификации у нас хороший темп — не в сравнении с Ферстаппеном, а на фоне остальной группы. Карлос оказался на первом ряду — потенциал есть. Наша проблема в отсутствии стабильности в гонках при переходе от одного состава к другому. В случае Шарля — даже от отрезка к отрезку, потому что первый отрезок на «харде» вышел трудным, а на втором ситуация изменилась. В то же время в средней части заезда мы потеряли с Карлосом 15 секунд», — приводит слова Вассера It.motorsport.

Также руководитель команды отметил, что у машины есть потенциал.

«Дело не в работе с шинами, потому что мы показывали скорость на заключительной стадии, не в деградации. Положительный момент в том, что потенциал есть, и рано или поздно мы сможем его раскрыть с помощью лучшего понимания шин и работы с ними. Если говорить об обновлениях, мы сделали шаг вперед, Карлос провел свою лучшую квалификацию. Важно отделять удачные моменты от неудачных. Я считаю, мы сделали шаг вперед в плане потенциала болида. Но остается та же проблема с нестабильной скоростью от отрезка к отрезку», — заявил Вассер.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 100 очков. В личном зачете Карлос Сайнс находится на шестой строчке (58), а Шарль Леклер — на седьмой (42).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Канаде с 16 по 18 июня.