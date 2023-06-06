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Сегодня, 13:06

Источник: «Гран-при ЮАР» не вернется в «Формулу-1» из-за связей страны с Россией

Виталий Косик
Корреспондент
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«Формула-1» отказалась от планов проведения «Гран-при Южной Африки» в ближайшем будущем из-за связей с Россией, сообщает Racingnews365.

По информации издания, подобное решение было принято из-за тесных связей ЮАР с Россией (обе входят в БРИКС).

Скорее всего, такое развитие событий позволит «Гран-при Бельгии» остаться в календаре как минимум еще на год.

Последний «Гран-при ЮАР» состоялся в 1993 году. В прошлом сезоне «Формула-1» рассматривала возможность провести «Гран-при Южной Африки» в 2023 году.

Формула-1
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