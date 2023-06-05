Карлос Сайнс: «Мы привезли обновления на худший из возможных для нас треков»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс объяснил, почему команда провалила «Гран-при Испании». Испанец финишировал пятым после старта с первого ряда.

«Сегодня я старался даже больше, [чем вчера]. Но это было незаметно. К сожалению, такова наша ситуация. Мы знаем, что гоночный темп и высокоскоростные повороты — наши слабости. К сожалению, из-за асфальта в Барселоне, конфигурации трассы и множества высокоскоростных поворотов шины быстро изнашиваются. Вот почему у нас возникли сложности — и еще из-за непредсказуемости машины. Я сделал все что мог. Я пилотировал самым оптимальным образом, но, к сожалению, лучшее, чего я смог добиться, — это пятое место», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Также пилот «Феррари» заявил, что у команды есть стремление прогрессировать.

«Мы уже поняли свои слабости и где отстаем. У нас есть фидбек и стремление [прогрессировать]. Нам просто нужно время, нужно продолжать пытаться, продолжать привозить новинки. «Мерседес» сегодня доказал, что они сделали хороший шаг вперед — и это хороший пример. Мы будем стараться выкладываться на полную. Я вижу, что команда едина, команда в Маранелло старается изо всех сил. Возможно, мы привезли обновления на худший из возможных для нас треков — что не очень-то помогает», — сказал Сайнс.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 100 очков. В личном зачете Сайнс находится на шестой строчке (58), а Шарль Леклер — на седьмой (42).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Канаде с 16 по 18 июня.