Руководитель «Альфа Ромео»: «Боттас был в тени Льюиса в «Мерседесе», сейчас должен быть в центре команды»

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер рассказал о том, чего ждет от Валттери Боттаса в новой для себя команде.

«Конечно, наша цель — показывать хорошие результаты, но на данном этапе главное для него — оказаться в центре команды, — цитирует Вассера GPFans. — Не хочу обидеть «Мерседес», но он был в тени Льюиса — в «Мерседесе» ты всегда в тени Льюиса. Если ты выступаешь за «Ред Булл», ты в тени Макса. Посмотрите, кто был в паре с Максом в последние десять или шесть лет: Гасли, Албон, Перес.

У Валттери огромный опыт в «Ф-1», во второй части сезона он показывал очень хороший темп. Сейчас он лучше понимает свои планы на будущее и, наверное, стал раскрепощеннее. Я вполне уверен в нем, поскольку хорошо его знаю".