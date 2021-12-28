Руководитель «Альфа Ромео»: «Боттас был в тени Льюиса в «Мерседесе», сейчас должен быть в центре команды»
Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер рассказал о том, чего ждет от Валттери Боттаса в новой для себя команде.
«Конечно, наша цель — показывать хорошие результаты, но на данном этапе главное для него — оказаться в центре команды, — цитирует Вассера GPFans. — Не хочу обидеть «Мерседес», но он был в тени Льюиса — в «Мерседесе» ты всегда в тени Льюиса. Если ты выступаешь за «Ред Булл», ты в тени Макса. Посмотрите, кто был в паре с Максом в последние десять или шесть лет: Гасли, Албон, Перес.
У Валттери огромный опыт в «Ф-1», во второй части сезона он показывал очень хороший темп. Сейчас он лучше понимает свои планы на будущее и, наверное, стал раскрепощеннее. Я вполне уверен в нем, поскольку хорошо его знаю".
32-летний финнский гонщик выступал за «Мерседес» с 2017 по 2021 год и дважды становился вице-чемпионом «Формулы-1». С сезона-2022 Боттас будет выступать за «Альфа Ромео».
Дополнительная информация:
https://www.gpfans.com/en/f1-news/73846/bottas-to-step-out-of-hamilton-s-shadow-as-alfa-romeo-team-leader-vasseur/
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