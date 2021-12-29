Бинотто: «В «Феррари» пока рано выбирать первого и второго пилотов, все решится на трассе»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что не собирается определять первого и второго пилотов команды.

«Все будет решаться на трассе. Приоритет — это команда, но если наши гонщики будут бороться за чемпионство, то они решат все между собой в гонке. Дело не только в таланте или способностях того или иного пилота, всегда может вмешаться невезение, повреждения машины или что-то еще. Не думаю, что сейчас нам нужно определять первого и второго гонщиков. Когда придет время, мы обсудим вопрос, исходя из результатов», — приводит Autosport слова Бинотто.

В данный момент за «Феррари» выступают Шарль Леклер и Карлос Сайнс. По итогам сезона-2021 Сайнс занял 5-е место в личном зачете, набрав 164,5 очка, а Леклер со 159 очками стал 7-м.