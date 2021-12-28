Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Никита Мазепин рассказал о самых лучших моментах сезона-2021

14:34
Теги:

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин рассказал о самых лучших моментах сезона-2021.

«Гран-при России» — фантастический «Гран-при». Одна из лучших гонок, которые я проводил на этой трассе. У меня был особенный шлем, на котором были имена всех призеров Олимпиады и Паралимпиады. Считаю, то, что сделали эти парни в этом году, придало мне силы.

Встреча с Фернандо Алонсо и обмен шлемами была очень особенным событием. Я поставил его на своем рабочем столе. Большое спасибо Фернандо за то, что он дал мне свой шлем и написал на нем много приятных слов. Я навсегда запомню этот момент с легендой спорта.

Трасса в Спа моя любимая, пилотировать там просто невероятно. К сожалению, гонка так и не случилась, но я уехал оттуда, поставив лучший круг уже в мой первый сезон в «Формуле-1». Мексика — один из самых приятных «Гран-при» в этом году. Поддержка, которая там была, просто невероятная. Такого я раньше не видел. Я очень благодарен болельщикам», — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.

В сезоне-2021 Мазепин дебютировал в «Формуле-1». Его лучшим результатом стало 14-е место на «Гран-при Азербайджана».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Мичков идет по пути Овечкина! Пока не играет «Вашингтон», все следят за голами русского вундеркинда на МЧМ
Назван простой способ проверки красной икры на подлинность
2
0