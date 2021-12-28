Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин рассказал о самых лучших моментах сезона-2021.

«Гран-при России» — фантастический «Гран-при». Одна из лучших гонок, которые я проводил на этой трассе. У меня был особенный шлем, на котором были имена всех призеров Олимпиады и Паралимпиады. Считаю, то, что сделали эти парни в этом году, придало мне силы.

Встреча с Фернандо Алонсо и обмен шлемами была очень особенным событием. Я поставил его на своем рабочем столе. Большое спасибо Фернандо за то, что он дал мне свой шлем и написал на нем много приятных слов. Я навсегда запомню этот момент с легендой спорта.

Трасса в Спа моя любимая, пилотировать там просто невероятно. К сожалению, гонка так и не случилась, но я уехал оттуда, поставив лучший круг уже в мой первый сезон в «Формуле-1». Мексика — один из самых приятных «Гран-при» в этом году. Поддержка, которая там была, просто невероятная. Такого я раньше не видел. Я очень благодарен болельщикам», — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.

В сезоне-2021 Мазепин дебютировал в «Формуле-1». Его лучшим результатом стало 14-е место на «Гран-при Азербайджана».