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Сегодня, 17:58

Российский гонщик Смоляр завоевал поул на «Гран-при Венгрии» «Формулы-3»

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский гонщик Александр Смоляр из команды MP Motorsport показал лучший результат в квалификации «Гран-при Венгрии» «Формулы-3». Россиянин проехал свой лучший круг за 1 минуту 32,74 секунды.

Для Смоляра это первый поул в сезоне и второй в карьере в «Формуле-3». Первый Смоляр выиграл в 2020 году также на венгерской трассе.

В субботней гонке с перевернутой стартовой решетки российский гонщик будет стартовать 12-м, а в основной гонке в воскресенье — первым.

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