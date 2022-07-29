Российский гонщик Смоляр завоевал поул на «Гран-при Венгрии» «Формулы-3»

Российский гонщик Александр Смоляр из команды MP Motorsport показал лучший результат в квалификации «Гран-при Венгрии» «Формулы-3». Россиянин проехал свой лучший круг за 1 минуту 32,74 секунды.

Для Смоляра это первый поул в сезоне и второй в карьере в «Формуле-3». Первый Смоляр выиграл в 2020 году также на венгерской трассе.

В субботней гонке с перевернутой стартовой решетки российский гонщик будет стартовать 12-м, а в основной гонке в воскресенье — первым.