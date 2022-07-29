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Кристиан Хорнер: «Фетттель, вероятно, самый трудолюбивый гонщик, которого я когда-либо встречал»

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал новость о том, что пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель принял решение завершить карьеру в «Формуле-1» после этого сезона.

«Когда Себастьян объявил об уходе, я с одной стороны расстроился, а с другой понимал, что для него настал подходящий момент.

Он был важной частью нашей команды, когда вместе мы выигрывали титулы. Он, вероятно, самый трудолюбивый гонщик, которого я когда-либо встречал. Были дни, когда ему просто не было равных. Нас связывают особые воспоминания, мы желаем ему всего наилучшего в будущем», — цитирует Хорнера Autosport.

Феттель является четырехкратным чемпионом «Формулы-1». Все четыре титула гонщик завоевал, выступая за «Ред Булл».

Астон Мартин
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Себастьян Феттель
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