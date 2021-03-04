«Российский флаг запрещен, разве можно использовать его на машине?» Реакция пользователей на новый болид «Хаас»

4 марта команда «Формулы-1» «Хаас» представила болид на сезон-2021, дизайн которого выполнен в стиле российского флага. В этом году за команду будет выступать россиянин Никита Мазепин.

Новый дизайн машины понравился далеко не всем поклонникам «Формулы-1». Мы собрали реакцию иностранных болельщиков, оценивших новый вид болида «Хаас».

Just P: «Ха, Мазепину нельзя выступать под российским флагом, но все в порядке, ведь вся машина «Хаас» — это российский флаг!»

Callum Ackroyd: «К счастью, мы будем видеть эту машину только когда Мазепин в кого-нибудь врежется, или когда его будут обгонять на круг все остальные».

Colabiert: «Российский флаг же запрещен на международных соревнованиях, разве можно использовать флаг этой страны на одежде спортсмена или его машине?»

Prefect Purple: «Хаас» таким образом заявляет, что полностью согласен с действиями Никиты Мазепина, а также поддерживает использование допинга и ложь в спорте. Отличная компания, 10/10?.

Inkemg: «Я расстроена. «Хаас» подписал ужасного пилота, который не заслуживает быть в «Формуле-1», а теперь нам показывают машину, которая просто является гигантским российским флагом. Да, у команд есть спонсоры, но я что-то не вижу у «Феррари» американского флага на всю машину, или малазийского у «Мерседес».

Juan Roldan: «Нет Мазепину в «Формуле-1». Мы не хотим видеть насильников в нашем любимом спорте».

Archie Domingo: «Боже, нельзя придумать ничего хуже. «Формула-1» — #мыгоняемсярадиденег».

Rommin Anrade: «Это выглядит так... ужасно! Мне очень жаль Мика Шумахера, ему придется сидеть за рулем не просто отвратительного болида, но еще и отвратительно выглядящего болида».

Tommy Knapy: «Если бы вся команда была русской, я был бы не против. Но «Хаас» из Америки, и единственная причина, по которой на болиде есть российский флаг — это отец Мазепина и его деньги. Представьте, что британец выступает под французским флагом. Это же глупость!»

Salt Star: «Ужасный дизайн. Я ненавидел Мазепина еще до его прихода в «Формулу-1», мое отношение не стало лучше после презентации болида».

Sonic Gamer: «Вау. «Хаас» превращается из моей любимой команды в команду, которую я начинаю ненавидеть. Это печально».