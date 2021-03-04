Петров оценил дизайн болида «Хаас» в стиле российского флага
Бывший пилот Виталий Петров прокомментировал решение американской команды «Формулы-1» «Хаас» представить расцветку своего болида в цветах флага России.
Титульным спонсором команды стала российская компания «Уралкалий».
В составе Uralkali Haas F1 Team в новом сезоне дебютирует российский гонщик Никита Мазепин, отец которого, Дмитрий Мазепин, является основным акционером «Уралкалия».
«Выглядит это красиво! У нас много, где запретили флаг. А тут разрешили, смогли договориться — это не может не радовать. Это плюс, что наши машины будут видны издалека с нашей символикой», — сказала Петров «СЭ».
(Владислав Флегонтов)
«Российский флаг запрещен, разве можно использовать его на машине?» Реакция пользователей на новый болид «Хаас»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю