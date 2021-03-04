Петров оценил дизайн болида «Хаас» в стиле российского флага

Бывший пилот Виталий Петров прокомментировал решение американской команды «Формулы-1» «Хаас» представить расцветку своего болида в цветах флага России.

Титульным спонсором команды стала российская компания «Уралкалий».

В составе Uralkali Haas F1 Team в новом сезоне дебютирует российский гонщик Никита Мазепин, отец которого, Дмитрий Мазепин, является основным акционером «Уралкалия».

«Выглядит это красиво! У нас много, где запретили флаг. А тут разрешили, смогли договориться — это не может не радовать. Это плюс, что наши машины будут видны издалека с нашей символикой», — сказала Петров «СЭ».

(Владислав Флегонтов)

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