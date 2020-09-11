Роберт Шварцман: «Надеюсь, что получу место в «Формуле-1» уже в следующем году»

Российский пилот команды «Формулы-2» Prema Роберт Шварцман отреагировал на информацию о том, что является кандидатом на место в командах «Формулы-1» «Альфа Ромео» и «Хаас».

— Рад быть в числе потенциальных кандидатов, и надеюсь, что мне удастся получить место уже в следующем году, — приводит пресс-служба Prema слова Шварцмана. — Тем не менее, еще нужно дойти до момента, когда я получу реальную возможность. В таком случае, я сделаю максимум возможного, чтобы подготовиться. Это большой вызов, но надеюсь, что смог бы справиться с ним и показать достойный результат. Уверен, что буду готов, если мне предоставят шанс. В любом случае, сейчас я сконцентрирован на «Формуле-2». Нужно хорошо закончить сезон и работать дальше. Надеюсь, мне дадут возможность сделать шаг на ступень выше.

За 3 этапа до конца сезона-2020 в «Формуле-2» Шварцман занимает 3-е место в личном зачете, отставая от лидера чемпионата, Каллума Илотта на 9 очков.