Риккьярдо сравнил трассу в Джидде с лабиринтом

Пилот «Макларена» Даниэл Риккьярдо поделился впечатлениями от автодрома в Джидде, на котором проходит «Гран-при Саудовской Аравии».

«Первый день здесь получился веселым. Две недели назад у меня были точно такие же впечатления в Катаре. На трассе в Джидде ты постоянно находишься в напряжении, но это весело. Автодром очень скоростной, тут довольно плавная траектория. При этом повороты похожи друг на друга, приходится постоянно напоминать себе, какой поворот ты проходишь, где какую передачу нужно включать. Ты как будто в лабиринте, но это весело. К тому же, здесь у машины хорошее сцепление с трассой, а это хорошо для городского трека», — приводит GPFans слова Риккьярдо.

«Гран-при Саудовской Аравии» проходит с 3 по 5 декабря.