Отец Ферстаппена исключил возможность перехода сына в «Мерседес»

Йос Ферстаппен, отец гонщика «Ред Булла» Макса Ферстаппена исключил возможность перехода своего сына в «Мерседес».

«Мы находимся в «Ред Булл» и считаем это правильным местом. Когда-то у нас были разговоры с Тото Вольффом (руководителем «Мерседеса» — прим. «СЭ»), я думал, что у нас с ним хорошие отношения, но позднее Тото показал свое истинное лицо. Вольфф не умеет проигрывать? Конечно, «Мерседес» лидировал несколько лет, но теперь эта команда впервые за долгое время попала в конкурентные условия и мы видим совсем другого Тото Вольффа. Именно в таких ситуациях по-настоящему узнаешь людей», — приводит De Limburger слова Ферстаппена-старшего.

За 2 гонки до конца сезона-2021 Ферстаппен лидирует в личном зачете «Формулы-1», его отрыв от идущего вторым Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» составляет 8 очков.