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Перес о трассе в Джидде: «Здесь любая ошибка может дорого обойтись»

Перес оценил опасность трассы на «Гран-при Саудовской Аравии»
08:58

Гонщик «Ред Булла» Серхио Перес оценил автодром в Джидде, на котором проходит «Гран-при Саудовской Аравии».

«Трасса очень быстрая и плавная, в целом здесь очень весело. В квалификации будет трудно из-за траффика, главным будет оказаться в нужное время в нужном месте. Здесь трудно собрать идеальный круг. Ожидаю, что гонка будет интересной. На примере аварии Леклера мы поняли, что на этой трассе любая ошибка может обойтись очень дорого», — приводит PlanetF1 слова Переса.

«Гран-при Саудовской Аравии» проходит с 3 по 5 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.planetf1.com/news/sergio-perez-saudi-arabia-qualifying-fears/

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Иван Торопцев все материалы автора
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