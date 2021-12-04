Перес о трассе в Джидде: «Здесь любая ошибка может дорого обойтись»

Гонщик «Ред Булла» Серхио Перес оценил автодром в Джидде, на котором проходит «Гран-при Саудовской Аравии».

«Трасса очень быстрая и плавная, в целом здесь очень весело. В квалификации будет трудно из-за траффика, главным будет оказаться в нужное время в нужном месте. Здесь трудно собрать идеальный круг. Ожидаю, что гонка будет интересной. На примере аварии Леклера мы поняли, что на этой трассе любая ошибка может обойтись очень дорого», — приводит PlanetF1 слова Переса.

«Гран-при Саудовской Аравии» проходит с 3 по 5 декабря.