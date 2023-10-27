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27 октября, 12:42

Риккардо рассказал, как на пилотов влияет расположение трассы на «Гран-при Мексики»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо рассказал о том, как на гонщиков влияет расположение трассы на этапе «Гран-при Мексики». Гонка в Мехико проходит на высоте 2240 метров над уровнем моря.

«В машине ощущения не слишком отличаются от других гонок. Но, когда я тут просыпаюсь утром, то чувствую легкую одышку, как будто кто-то накрыл лицо подушкой. Сон здесь немного хуже. В тренажерном зале, когда встаешь на беговую дорожку или что-то в этом роде, то чувствуешь отличие. У нас нет возможности приехать сюда за три недели и подготовиться к высоте, поэтому приходится просто терпеть», — приводит слова Риккардо RacingNews365.

«Гран-при Мексики» пройдет с 27 по 29 октября.

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Формула-1
Альфа Таури
Даниэль Риккардо
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