Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при 70-летия». Данный этап «Формулы-1» дебютировал в этом сезоне и состоялся на трассе в Сильверстоуне, где проходит «Гран-при Великобритании».

«Ред Булл» выиграл гонку в «Сильверстоуне» впервые за 8 лет. В 2012 году «Гран-при Великобритании» выиграл Марк Уэббер. Из следующих восьми гонок шесть выиграл Льюис Хэмилтон («Мерседес»), один раз — его бывший партнер по команде Нико Росберг и еще один раз — Себастьян Феттель на «Феррари».