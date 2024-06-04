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Сегодня, 13:48

Источник: «Ред Булл» и Перес подписали новый контракт

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес договорился с командой о новом контракте, сообщает Bild.

По данным источника, 34-летний пилот подписал соглашение с «Ред Булл» на сезон-2025 с опцией продления со стороны команды еще на 2026 год.

Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года. В сезоне-2024 «Формулы-1» он набрал 107 очков в 8 этапах и занимает пятое место в личном зачете пилотов. «Ред Булл» в Кубке конструкторов находится на первом месте, набрав 276 очков.

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Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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