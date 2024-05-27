Разгром «Ред Булл» в Монако. «Феррари» и «Макларен» начали догонять Ферстаппена?

Непобедимая команда может устроить валидольный финиш сезона.

В минувшие выходные Шарль Леклер добыл первую в карьере победу на домашнем для себя «Гран-при Монако» в борьбе с Оскаром Пиастри на «Макларен» и «под присмотром» напарника по «Феррари» Карлоса Сайнса, комфортно финишировавшего третьим. Следом за призерами расположился еще один пилот «Маков» Ландо Норрис, опередивший почти на пять секунд Джорджа Расселла из «Мерседес». И только на 6-й строчке итогового протокола оказался лидер текущего чемпионата Макс Ферстаппен, для которого гонка по узким улицам средиземноморского княжества не задалась от слова «совсем». Равно как и для его команды.

Этап в Монако — провальный для «Ред Булл», но непоказательный

Ключевой причиной провала «быков» на минувшем «Гран-при» стала давняя «болезнь поребриков», уничтожившая квалификацию как Максу, так и второму пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу. Дело в том, что машины команды уже не первый год страдают из-за ограничений при наезде на неровности — заезжать на них им в целом противопоказано, так как от чрезмерных нагрузок при вибрациях болид постепенно теряет балансировку.

Поэтому в Монако, где трек мало того что узкий, но еще и проложен по обычному городскому асфальту с кочками, RB20 скользили, скакали «как кенгуру» (со слов Ферстаппена) и в целом вели себя крайне неуверенно. К этому добавилась необходимость выбирать на трассе с максимально близкими к дорожному полотну поребриками не оптимальную гоночную траекторию, а такую, чтобы машина подольше ехала по относительно ровной поверхности.

Как итог — лишь шестое место Ферстаппена в квалификации и «поцелуй отбойника» на решающей попытке. Серхио Перес и вовсе спустился в подвал с 16-м временем, тем самым не оставив себе шансов не то что на высокие места, но хотя бы на очки. Ведь обгонять на огромных нынешних «формулах» в крошечном Монако почти невозможно, а значит, исход гонки едва ли не заранее определяется в субботу, и нынешний «Гран-при» не стал исключением.

Старую истину днем позже как раз подтвердил Ферстаппен, в гонке безнадежно застряв за Джорджем Расселлом, который до самого финиша возил за собой «паровозик» из более быстрых машин. Второй же пилот «Ред Булл» в этот раз отметился яркой аварией с разобранным «под списание» болидом, когда на подъеме к местному казино схлестнулся с двумя «Хаас». Кошмар для механиков, который устроил Перес, также стал решающим моментом всей гонки — под красными флагами, пока маршалы убирали обломки с Авеню д'Остенд, первые четыре машины (Леклер, Пастри, Сайнс, Норрис) сменили шины и после рестарта проехали в том же порядке без остановок до самого финиша. Шарлю Леклеру даже стоило бы сказать Пересу спасибо, ведь, не устрой мексиканец аварию, «Макларен» вполне себе мог переиграть на пит-стопах «Феррари» с ее известными своим «мастерством» стратегами.

В итоге после сверхнеудачного «Гран-при» Ферстаппен выигрывает у Леклера в личном зачете 31 балл, а Перес теперь упал на пятое место, пропустив вперед Норриса и еще одного «феррариста» в лице Сайнса. Еще короче отрыв выглядит в Кубке конструкторов — 276 очков «Ред Булл» против 252 у Скудерии. Значит ли это все с учетом предыдущих двух гонок в Майами и Имоле (где Ландо Норрису удалось один раз нанести поражение «быкам» и один раз быть невероятно близким к успеху), что «Ред Булл» и его лидер наконец-то стали уязвимыми? Вряд ли, и неудачу в Монако по-прежнему стоит воспринимать как разовую и в чем-то ожидаемую осечку.

Болид Шарля Леклера на «Гран-при Монако». Фото Reuters

В «Ред Булл» совпал ряд неблагоприятных факторов

Фактор городских треков, где машина Ферстаппена по описанным выше причинам не может ехать в полную силу, еще не раз сыграет свою роль в этом сезоне. Тем не менее календарь «Ф-1» пока, во всяком случае, не состоит целиком и полностью из трасс, подобных Монако, Сингапуру или Лас-Вегасу. А Макс сохраняет комфортный отрыв от преследователей в чемпионской гонке, пока сами соперники не особо тянут на железных претендентов. Все дело в том, что в «Макларен» и «Феррари», похоже, просто не готовились к тому, что «Ред Булл» начнет оступаться в этом году, и в первую очередь им будет сложно перестроиться именно ментально.

В том, как умеет бороться за титулы Шарль Леклер, можно было прекрасно убедиться два года назад, когда в середине чемпионата-2022 монегаск начал раз за разом нелепо ошибаться и в итоге досрочно выбыл из борьбы. О потенциале Норриса и Пиастри говорить тоже не приходится: несмотря на очень перспективную машину, первый только недавно выиграл гонку, второй, хоть и смотрится очень стабильным, еще менее опытен. В нынешних условиях все эти парни могут стать лишь ситуационными соперниками Макса и скорее в отдельных гонках, чем на дистанции чемпионата.

Спад формы «быков» также во многом связан с последними перестановками в техническом штабе, откуда уходит многолетний творец победных болидов Эдриан Ньюи. В меньшей степени это значит, что «Ред Булл» начал проигрывать аккурат с уходом гениального конструктора. Скорее здесь получилась заминка, когда заниматься обратной связью и доработкой нынешней машины взялись те, кто знает ее не настолько хорошо, как создатель. И поэтому, чтобы освоиться, им потребуется время, возможно очень небольшое, и уже после летнего перерыва команда Макса Ферстаппена вновь начнет безраздельно доминировать в «Формуле-1». Впрочем, следующая их победа и без того случится гораздо раньше.