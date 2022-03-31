«Формула-1» официально утвердила «Гран-при Лас-Вегаса» в календаре с 2023 года

«Формула-1» официально утвердила проведение «Гран-при Лас-Вегаса» с сезона-2023.

Как сообщает официальный сайт гоночной серии, гонка будет ночной и пройдет в ноябре следующего года. Этап будет проходить в центре города, трасса будет проходить мимо знаменитых отелей и казино.

При этом «Гран-при Лас-Вегаса» будет проходить не с пятницы по воскресенье, как остальные этапы, а с четверга по субботу. В четверг пройдут свободные практики, на пятницу запланирована квалификация, а на субботу — гонка. Причина такого решения — разница во времени между Лас-Вегасом и европейскими странами, а также желание организаторов сделать для туристов более удобной возможность посетить этап.

«Гран-при Лас-Вегаса» станет третьей гонкой в США в 2023 году. На следующий сезон в «Формуле-1» также планируют провести этапы в Остине и Майами.