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Сегодня, 06:13

«Формула-1» официально утвердила «Гран-при Лас-Вегаса» в календаре с 2023 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Формула-1» официально утвердила проведение «Гран-при Лас-Вегаса» с сезона-2023.

Как сообщает официальный сайт гоночной серии, гонка будет ночной и пройдет в ноябре следующего года. Этап будет проходить в центре города, трасса будет проходить мимо знаменитых отелей и казино.

При этом «Гран-при Лас-Вегаса» будет проходить не с пятницы по воскресенье, как остальные этапы, а с четверга по субботу. В четверг пройдут свободные практики, на пятницу запланирована квалификация, а на субботу — гонка. Причина такого решения — разница во времени между Лас-Вегасом и европейскими странами, а также желание организаторов сделать для туристов более удобной возможность посетить этап.

«Гран-при Лас-Вегаса» станет третьей гонкой в США в 2023 году. На следующий сезон в «Формуле-1» также планируют провести этапы в Остине и Майами.

Источник: https://www.formula1.com/en/latest/article.breaking-las-vegas-to-host-formula-1-night-race-from-2023.69O9nKLwKraqAhR5rr8TQg.html
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